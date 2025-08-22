Экономика
14:32, 22 августа 2025Экономика

В Казахстане запустили технологичный ресторанный гид

Ресторанный гид Ultima Guide запустили в Казахстане
Татьяна Романова
Татьяна Романова (Редактор)

Фото: Pietruszka / Shutterstock / Fotodom

В Казахстане запустился ресторанный гид Ultima Guide. Это первый ресторанный гид, созданный с использованием высоких технологий. В каждом городе присутствия перед запуском путеводителя сервис с помощью нейросети анализирует тысячи заведений — оценивает их по количеству заказов и посещений, отзывам в приложении «Яндекс Карты» и еще более чем 100 критериям. Затем локальные эксперты и пользователи голосуют за лучшие из них.

В Казахстане нейросеть сначала изучила более 1500 заведений Астаны и Алматы более чем по 100 признакам, чтобы сформировать лонг-лист из 455 ресторанов-претендентов на попадание в гид. Затем за претендентов проголосовали порядка 11 тысяч пользователей и более 100 независимых экспертов местного рынка: рестораторов, шефов и лидеров мнений индустрии. 30 заведений, которые по итогам голосования набрали наибольшее количество баллов, получили место в гиде. Итоги подвела собственная модель оценки компании, результаты проверила международная консалтинговая компания «Яков и Партнеры».

Шорт-лист лучших заведений объявили на торжественной церемонии в Алматы 21 августа. Гид будет обновляться ежегодно и станет не только помощником для жителей Казахстана и гастротуристов, но и позволит заведениям выйти на новую аудиторию.

Впервые ресторанный гид появился в сервисе в Москве в 2023 году, а сейчас существует еще в пяти крупных городах страны — Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде и Красноярске. Чтобы им могли пользоваться не только жители, но и гости городов, гид публикуется на русском, английском и китайском языках. В июне 2025 года гид также появился в столице Узбекистана — Ташкенте. Путеводитель по Астане и Алматы представлен на русском и казахском языках.

