19:47, 22 августа 2025Мир

В МИД России ответили на заявления Запада о подрыве урегулирования на Украине

МИД РФ: Спекуляции Запада о якобы подрыве процесса урегулирования абсурдны
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Спекуляции Запада о том, что Россия якобы подрывает процесс урегулирования конфликта на Украине, абсурдны. Об этом говорится в заявлении МИД России в Telegram-канале.

Так в дипломатическом ведомстве ответили на публикации агентства Bloomberg, газеты The Wall Street Journal и ряда других изданий, в которых «буквально обвинили» главу МИД России Сергея Лаврова в «подрыве российско-американских договоренностей на высшем уровне на Аляске».

Подчеркивается, что российскую позицию отличает последовательность, а заявления министра подтверждают неоднократно озвученные президентом России Владимиром Путиным тезисы по проблематике украинского кризиса.

«Видим в этом недобросовестные спекуляции западных СМИ на острые темы международной повестки и вновь призываем критически относиться к подобного рода вбросам», — заявили в ведомстве.

Ранее Лавров указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на все предложения лидера США Дональда Трампа по мирному урегулированию. Он отдельно подчеркнул, что Зеленский отказался отменить закон, запрещающий использование в публичном пространстве русского языка.

