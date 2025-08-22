Лавров рассказал об отказе Зеленского от предложений Трампа по урегулированию

Лавров: Зеленский ответил отказом на все предложения Трампа по урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на все предложения лидера США Дональда Трампа по мирному урегулированию. Об этом заявил в беседе с телеканалом NBC глава МИД России Сергей Лавров.

«Есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты [для урегулирования], в том числе отказ [Киева] от членства в НАТО, в том числе обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский ответил отказом на все», — рассказал дипломат.

Лавров отдельно подчеркнул, что Зеленский отказался отменить закон, запрещающий использование в публичном пространстве русского языка.

В ходе беседы Лавров также заявил, что Россия согласна проявить гибкость в ряде вопросов, поднятых президентом США Дональдом Трампом после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.