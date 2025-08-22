Мир
Россия согласилась проявить гибкость по нескольким предложениям Трампа

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россия согласна проявить гибкость в ряде вопросов, поднятых президентом США Дональдом Трампом после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью NBC.

«Президент Трамп после встречи в Анкоридже предложил несколько пунктов, которые нас объединяют, и по некоторым из них мы согласились проявить определенную гибкость», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, Трамп позднее затронул территориальные вопросы, тему вступления Украины в НАТО и другие важные для России принципы на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне. Глава российского МИД подчеркнул, что Зеленский отверг все предложения.

Ранее Трамп заявил, что ясность в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель.

    Все новости