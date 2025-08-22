Мир
07:45, 22 августа 2025Мир

Трамп отвел две недели на прояснение ситуации по урегулированию конфликта на Украине. Он раскрыл, что будет после этого

Трамп: Через две недели США определят, возможно ли урегулирование на Украине
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ясность в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом Тоддом Старнессом.

Он пояснил, что после этого срока Вашингтон примет решение о дальнейшей политике, и допустил изменение подхода в данном вопросе. «Довольно скоро мы узнаем», — отметил американский лидер.

Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход

Дональд Трамппрезидент США

Трамп заявил о возможности закончить конфликт на Украине за «достаточно короткий» срок

В начале августа Трамп отказался оценивать сроки заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он пояснил, что не хочет говорить о том, близка ли сделка, потому что уже разочаровывался раньше. Однако после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа глава Белого дома заявил, что конфликт на Украине может быть завершен за достаточно короткое время.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз утверждал, что сможет завершить конфликт на Украине за сутки. Однако позднее он объяснил свое заявление сарказмом. «На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос», — заявил американский лидер. В свою очередь, занимавший на тот момент должность спецпосланника главы Белого дома по Украине и России Кит Келлог отметил, что Трамп «обещал закончить войну на Украине за 24 часа, но не уточнил, в какой именно день».

Материалы по теме:
«Положение Украины ухудшается» Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского и как на переговоры влияет ситуация на фронте?
«Положение Украины ухудшается»Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского и как на переговоры влияет ситуация на фронте?
20 августа 2025
«Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?
«Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?
19 августа 2025
Путин и Зеленский могут встретиться до конца августа. Что об этом сказали Трамп и сам президент Украины?
Путин и Зеленский могут встретиться до конца августа. Что об этом сказали Трамп и сам президент Украины?
19 августа 2025

США могут использовать дроны в рамках гарантий безопасности для Украины

Ранее пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт отметила, что власти Соединенных Штатов допускают поддержку Украины с воздуха в качестве гарантии безопасности после урегулирования конфликта. «Это вариант и возможность. Я бы определенно ничего не исключала из военных вариантов, которые есть в распоряжении президента», — сказала она. По данным CNN, также могут быть задействованы американские пилоты для патрулирования и получения изображений высокого разрешения линии фронта. Отмечается, что если в вопросе отправки летчиков на Украину власти США испытывают «некоторое беспокойство», то к идее использования беспилотников была продемонстрирована «большая открытость».

Вместе с тем, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не собирается отправлять американские войска на территорию Украины. При этом глава Белого дома одновременно упомянул интерес Франции и Германии к возможному размещению собственных военных контингентов на Украине. Кроме того, ряд входящих в состав ЕС стран начал отказываться от отправки своих войск на Украину в рамках гарантий безопасности. В частности, об этом решении заявили Греция, Польша и Италия, которая, в свою очередь, предложила не включать в гарантии безопасности военный контингент стран Запада на территории Украины. О готовности направить войска на Украину в рамках мирного соглашения заявили на данный момент около десяти стран.

    Трамп отвел две недели на прояснение ситуации по урегулированию конфликта на Украине. Он раскрыл, что будет после этого

