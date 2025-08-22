Мир
В США определились с одним пунктом гарантий безопасности Украины

CNN: США могут использовать дроны в рамках гарантий безопасности Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Власти США определились с одним пунктом гарантий безопасности Украины — в Вашингтоне считают приемлемой идею о поддержке Киева в воздухе с использованием дронов вместо самолетов. Об этом сообщает телеканал CNN.

Утверждается, что на этой неделе военные обсуждали варианты воздушной поддержки. Если в вопросе отправки летчиков на Украину власти США испытывают «некоторое беспокойство», то к идее использования беспилотников была продемонстрирована «большая открытость».

Пилотов, в свою очередь, планируется использовать лишь для получения высококачественных снимков с линии фронта, оставляя патрулирование воздушного пространства над всей страной беспилотным аппаратам.

Ранее сообщалось, что военачальники США и ряда стран Европы сформировали проект военных гарантий безопасности Украины. Один из возможных вариантов гарантий предусматривает отправку на Украину европейских войск, контроль над которыми будут осуществлять Штаты.

