В Новом Уренгое к юбилею города открылся светомузыкальный фонтан

Сбер подарил Новому Уренгою светомузыкальный фонтан к 50-летию города

На площади Молодежи в Новом Уренгое состоялось открытие светомузыкального фонтана, подаренного Сбером к 50-летнему юбилею города. В церемонии запуска объекта приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Новый фонтан представляет собой мультимедийный комплекс из 169 струй, включая систему тумана, способных подниматься на высоту до 15 метров, синхронизируясь с музыкой и световыми эффектами. Особенностью объекта стал водный экран размером восемь на 16 метров для проекции видео и лазерных шоу.

«Хочу сказать большое спасибо и губернатору региона, и мэру города за то настроение, которое они создают, за те горящие глаза взрослых и детей, которых мы встречали на сегодняшней прогулке по вашему замечательному городу. Для всей команды Сбера большая честь подарить вам на юбилей этот подарок, который, я надеюсь, будет служить многие-многие годы», — заявил глава Сбербанка.

Как в свою очередь отметил Дмитрий Артюхов, полвека назад герои-первопроходцы хотели не только добыть газ — они хотели создать уютный город для будущих поколений.

«Благодарю Сбер и лично Германа Оскаровича Грефа за большой подарок к юбилею. Уверен, фонтан станет любимым местом встречи горожан, местом, где всегда будет звучать много детского смеха», — добавил он.

В ходе торжественного открытия состоялось мультимедийное шоу «Источник: огонь и вода» с участием оркестра Imperialis Orchestra, артистов балета и танцевальных коллективов. Часть визуального контента для водного экрана и музыкальное сопровождение были созданы с использованием нейросети Kandinsky.

На водном экране фонтана зрители также увидели фильм музыковеда Михаила Казиника о Петре Чайковском, кинокартина наглядно продемонстрировала образовательный потенциал сооружения. В финале программы арт-группа «Soprano» Михаила Турецкого исполнили попурри из советских песен.

Это 31-й интерактивный фонтан, подаренный Сбером городам России и Минску, и первый подобный объект в Заполярье. С наступлением холодов комплекс будет трансформирован в ледовый каток с иллюминацией и музыкальным сопровождением.

