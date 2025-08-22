В Петербурге более 30 человек подрались на лестничной клетке в коммуналке

В Санкт-Петербурге более 30 человек подрались на лестничной клетке в коммуналке на Большом проспекте. Прибывшие сотрудники полиции задержали нарушителей. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, информация о конфликте на Большом проспекте поступила оперативникам ночью. Звонивший объявил, что в доме № 50 массовая драка.

К месту направили сразу четыре наряда патрульно-постовой службы полиции. Правоохранители выяснили, что на лестничной клетке между двумя этажами четверо граждан в ходе конфликта начали избивать друг друга, соседи бросились их разнимать.

В отдел на допрос привезли двух граждан России, восемь граждан Таджикистана, 19 граждан Узбекистана, личности остальных еще устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

