15:51, 22 августа 2025Экономика

В Подмосковье заметили осенние следы

Синоптик Позднякова: Туманы в Подмосковье говорят о приближающейся осени
Мария Черкасова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ночные и утренние туманы в Московской области стали приметой приближающейся осени. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Утром в пятницу, 22 августа, туман был отмечен на юге Московской области, видимость уменьшалась до 400-500 метров. Осень наступает и в другие регионы: в Рязанской области туман был еще более густым, видимость уменьшалась до 100 метров.

Эти туманы были вызваны радиационным выхолаживанием воздуха, отметила синоптик. Туманы с видимостью 200 метров отмечены и в Калмыкии. Но они возникли за счет проникновения более влажного воздуха с Северного Кавказа и испарения ранее выпавших осадков, объяснила специалист.

Ранее Татьяна Позднякова рассказала, что в последнюю неделю лета, которая начнется 25 августа, погода в Москве и области будет прохладной и дождливой.

