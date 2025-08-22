Экономика
06:29, 22 августа 2025Экономика

В проливе Дрейка произошло мощное землетрясение

В проливе Дрейка произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Robert Sorbo / Reuters

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Об этом сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов Америки (USGS).

Эпицентр землетрясения располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин. Очаг залегал на глубине 10,8 километра.

Метеорологическая служба США предупредила об угрозе возникновения цунами.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение на Камчатке магнитудой 5,3 балла. Как уточнили ученые, толчок произошел в 82 километрах от Петропавловска-Камчатского утром 21 августа, в 7:49 по местному времени.

    Все новости