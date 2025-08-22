В России предложили убрать понятие «материнский капитал» из-за дискредитации отцов

Организация «Отцы рядом» предложила упразднить понятие «материнский капитал»

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась к президенту России Владимиру Путину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Общественники хотят упразднить понятие «материнский капитал» из-за дискредитации отцов, пояснил председатель движения Иван Курбаков. Его слова приводит «Абзац».

Изменения предлагаются в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Курбаков отметил, что понятие «материнский капитал» необходимо убрать, заменив на «семейный», так как первый вариант создает основания для дисбаланса в правовой сфере.

Курбаков подчеркнул, что фактически право на распоряжение средствами принадлежит матери. По его мнению, российская судебная практика по отношению к отцам носит дискриминационный характер по вопросу воспитания детей и определения их места жительства при разводе супругов.

«Юридическая категория семейного капитала устранит эту несправедливость и снизит заинтересованность в разводах, так как деньги будут общими», — добавил общественник.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство законопроект об увеличении маткапитал на первого ребенка до одного миллиона рублей, на второго и третьего — до 1,3 миллиона рублей.