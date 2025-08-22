Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 22 августа 2025Россия

В России предложили убрать понятие «материнский капитал» из-за дискредитации отцов

Организация «Отцы рядом» предложила упразднить понятие «материнский капитал»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась к президенту России Владимиру Путину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Общественники хотят упразднить понятие «материнский капитал» из-за дискредитации отцов, пояснил председатель движения Иван Курбаков. Его слова приводит «Абзац».

Изменения предлагаются в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Курбаков отметил, что понятие «материнский капитал» необходимо убрать, заменив на «семейный», так как первый вариант создает основания для дисбаланса в правовой сфере.

Материалы по теме:
«Страдают женщины и дети» В России подготовили законопроект о домашнем насилии. Что он изменит в жизни россиянок?
«Страдают женщины и дети»В России подготовили законопроект о домашнем насилии. Что он изменит в жизни россиянок?
21 июня 2024
«Может, ее держат в подвале или на цепи» Петербурженка в одиночку ищет исчезнувшую подругу-чеченку. Что известно о ее судьбе?
«Может, ее держат в подвале или на цепи»Петербурженка в одиночку ищет исчезнувшую подругу-чеченку. Что известно о ее судьбе?
28 апреля 2025
«Ты будешь меня слушать» Россиянок лишают права тратить собственные деньги. Как устроена их жизнь?
«Ты будешь меня слушать»Россиянок лишают права тратить собственные деньги. Как устроена их жизнь?
26 мая 2025

Курбаков подчеркнул, что фактически право на распоряжение средствами принадлежит матери. По его мнению, российская судебная практика по отношению к отцам носит дискриминационный характер по вопросу воспитания детей и определения их места жительства при разводе супругов.

«Юридическая категория семейного капитала устранит эту несправедливость и снизит заинтересованность в разводах, так как деньги будут общими», — добавил общественник.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство законопроект об увеличении маткапитал на первого ребенка до одного миллиона рублей, на второго и третьего — до 1,3 миллиона рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    Зеленский назвал страну-гаранта безопасности в Черном море

    В Европе возмутились из-за ударов ВСУ по России

    Президент ФИФА поздравил Мостового с днем рождения

    В Госдуме призвали не щадить уехавших из России артистов

    В Германии призвали отменить санкции против России

    Москвичей предупредили о температурных качелях

    Гранатометчика Поповича признали виновным в России

    В России предложили убрать понятие «материнский капитал» из-за дискредитации отцов

    Генсек НАТО раскрыл двух противников членства Украины в альянсе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости