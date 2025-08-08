В Госдуме предложили увеличить маткапитал

Депутат ГД Нилов предложил увеличить маткапитал на первого ребенка до ₽1 млн

В России могут увеличить маткапитал на первого ребенка до одного миллиона рублей, на второго и третьего — до 1,3 миллиона рублей. Законопроект направил в правительство председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

Изменения затронут закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В случае вступления в силу, право на увеличенный материнский капитал на первого ребенка получат те, у кого оно возникло до 31 января 2026 года. По аналогии на один миллион рублей могут рассчитывать люди, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 февраля 2026 года.