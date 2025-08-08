Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:55, 8 августа 2025Экономика

В Госдуме предложили увеличить маткапитал

Депутат ГД Нилов предложил увеличить маткапитал на первого ребенка до ₽1 млн
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В России могут увеличить маткапитал на первого ребенка до одного миллиона рублей, на второго и третьего — до 1,3 миллиона рублей. Законопроект направил в правительство председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

Изменения затронут закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В случае вступления в силу, право на увеличенный материнский капитал на первого ребенка получат те, у кого оно возникло до 31 января 2026 года. По аналогии на один миллион рублей могут рассчитывать люди, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 февраля 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет, он не должен». Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним

    В США высказались об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

    В России высказались о сути возможных договоренностей Путина и Трампа

    Известная актриса разделась догола после съемок фильма

    Ошеломленная признанием мужчины с сайта знакомств девушка получила совет бежать от него

    Женщина сбежала из логова пожилого насильника в пустыне и сдала его полиции

    Туристка описала отдых на курорте Европы словами «мне восемь раз предлагали наркотики»

    В Госдуме предложили увеличить маткапитал

    В Венесуэле назвали главное условие достижения мира на Украине

    Россиянку оштрафовали за комментарии в общедомовом чате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости