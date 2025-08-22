Россия
16:58, 22 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали слова Лукашенко об ударе «Орешником» по офису Зеленского

Карасин: У Лукашенко были основания рассказать о выборе целей для «Орешника»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: president.gov.by

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал о том, что президент России Владимир Путин отказался ударить «Орешником» по офису президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, у него были основания, заявил Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я привык с уважением и доверием относиться к тому, что говорит Александр Григорьевич Лукашенко. Он уважаемый руководитель братской страны. Поэтому, если он так сказал, наверное, у него были основания для этого. Хотя, конечно, звучит это очень громко», — отметил Карасин.

Ранее Лукашенко заявил, что Путину предлагали ударить комплексом баллистических ракет средней дальности «Орешник» по Банковой улице в Киеве, где располагается офис президента Украины, однако российский лидер отказался от этого.

1 июля белорусский президент объявил, что «Орешник» будет размещен на территории страны к концу 2025 года. Он добавил, что договорился об этом с российским коллегой в мае 2025 года в Волгограде.

