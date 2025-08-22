В России заявили об опасной лазейке для Украины на переговорах

Подпись действующего президента Украины Владимира Зеленского на соглашениях об урегулировании украинского конфликта может быть признана нелегитимной следующим украинским руководством, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он пришел к выводу, что подписание было бы правильно проводить с новым президентом.
Если дело дойдет до того, что Зеленский каким-то образом подпишет какой-то документ, то потом появляется юридическая лазейка для того, чтобы власть соскочила с этого договора. (…) Допустим, Зеленский подписывает соглашение какое-то, завтра объявляют выборы, о чем Зеленский говорил, выборы он проигрывает. Допустим, к власти приходит Залужный, Великобритания диктует свои условия Залужному, а он объявляет, что все, что подписал Зеленский, нелегитимно
Он добавил, что одним из вариантов может быть назначение легитимного временного управляющего. По мнению парламентария, это должен быть независимый человек, которого признают на Украине и который всегда выступал бы против военных действий на территории страны.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, со своей стороны, считает, что вариантом решения казуса с нелегитимностью Зеленского может стать наделение соответствующими полномочиями другого гражданина Украины.
«Вот живет какой-нибудь гражданин Украины. И вдруг Верховная Рада случайным постановлением наделяет его полномочиями быть подписантом от имени всего украинского народа на основании прав, которыми обладает Верховная Рада. (…) Человек, например, может стать президентом законным путем в результате победы на выборах. Значит, у него будет доверенность, полученная на основании мандата, выданного ему украинским народом в соответствии с украинской Конституцией», — привел примеры Климов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что в случае подписания соглашений с Украиной об урегулировании конфликта Киевом должен быть решен вопрос о легитимности властей. Он не уточнил, кто именно мог бы подписать соглашения с Россией с украинской стороны.
Руководитель ведомства заявлял и о том, что президент России Владимир Путин готов к встрече с Зеленским. При этом, по словам Лаврова, требующие обсуждения на высшем уровне вопросы должны быть хорошо проработаны для такой встречи.