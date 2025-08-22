В российском городе появился водяной смерч

В Калининградской области увидели водяной смерч

Водяной смерч увидели жители Калининградской области. Фотографии природного явления появились в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте».

Смерч появился утром в пятницу, 22 августа, у Куршской косы. Он развернулся на фоне темно-синего неба. Вода, в свою очередь, приобрела зеленоватый оттенок.

Синоптики сообщили, что до конца недели в регионе сохранятся благоприятные условия для формирования водяных смерчей над морем и заливами, поскольку температура поверхности воды значительно выше, чем воздушной массы под кучево-дождевой облачностью. В пятницу днем в Калининграде и области ожидается температура воздуха плюс 19-21 градус Цельсия, в прибрежной зоне плюс 17-19 градусов, переменная облачность, возможны локальные кратковременные дожди.

