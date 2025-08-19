Мощный смерч оставил 90-летнюю россиянку без жилья

Мощный смерч в Пермском крае оставил 90-летнюю пенсионерку без жилья

Мощный смерч в Пермском крае лишил 90-летнюю пенсионерку жилья. Внимание на инцидент в российском регионе обратил Telegram-канал Ural Mash.

На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть, как стихия разносит дома: целые куски зданий взмывают в небо и парят над ним. Кроме того, в кадр попали руины в виде обломков стен и крыши, которые остались от жилья 90-летней жительницы поселка Суксун. По информации канала, женщина осталась без крыши над головой два дня назад и плачет, не зная, что ей дальше делать. Соседи утверждают, что в момент случившегося сидели дома. Услышав гул, они вышли на улицу и заметили разрушенное здание.

Еще одна проблема, с которой столкнулись в регионе после непогоды — отключение света из-за повреждения линии электропередач. Обошлось без пострадавших, однако люди, чьи дома пострадали из-за смерча, намерены жаловаться в администрацию. Для лишившейся дома пожилой женщины, утверждает Ural Mash, уже начали собирать помощь.

Ранее стало известно, что Иркутскую область внезапно завалило снегом в середине августа.