Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:51, 22 августа 2025Экономика

В Wildberries опровергли массовое введение платной доставки

В Wildberries опровергли введение дополнительных скрытых платежей
Дмитрий Воронин

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Маркетплейс Wildberries не вводил дополнительных скрытых платежей, а стоимость доставки товаров, которая, действительно, может быть платной, что не является нововведением, зависит от таких факторов, как, например, значительное расстояние транспортировки или низкая доля выкупа у покупателя. С опровержением выступили в пресс-службе Объединенной компании Wildberries & Russ, комментарий есть у «Ленты.ру».

Ситуация связана с публикацией в «Ведомостях», авторы которой утверждают, что в Wildberries начали массово брать плату за доставку до пункта выдачи заказов (ПВЗ), не зависящую от процента выкупа заказов, включая дополнительную стоимость в цену позиции без отдельного выделения в чеке.

«Если доставка становится платной, мы всегда предупреждаем клиентов о подключении услуги в их личных кабинетах: итоговая стоимость доставки отображается у пользователя в корзине при заказе товаров», — заявили в свою очередь в Wildberries, подчеркнув, что для значительной части пользователей продолжает действовать бесплатная доставка, а узнать актуальный процент выкупа на момент заказа клиент может в своем профиле на сайте или в приложении маркетплейса.

Ранее стало известно, что Wildberries & Russ отменила обязательства об открытии счета в Вайлдберриз Банке для новых продавцов, уточнив, что после изучения заявления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и «обратной связи» от сотрудничающего с платформой бизнеса решено было проводить процесс проверки без оказания банковских услуг, но в том числе на стороне указанного банка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?

    Предсказано завершение курортного сезона на Черном море

    Россия ответила Норвегии на размещение военных у своих границ

    Акула укусила пытавшегося сфотографироваться с ней без должного уважения рыбака

    В Белом доме высмеяли новую книгу Харрис

    Лукашенко рассказал о будущем отношений Белоруссии с США

    Оголившаяся для фото в Дагестане туристка попала на видео и вызвала гнев местных жителей

    Венгрия сообщила об остановке поставок нефти из России на пять дней

    Взыскание с «Просвещения» за высокие цены на учебники признали законным

    Стало известно о возможном компромиссе России в переговорах с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости