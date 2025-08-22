Из жизни
03:00, 22 августа 2025Из жизни

Вдоль дороги нашли шесть человеческих голов

В Мексике вдоль дороги нашли шесть разлагающихся человеческих голов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Alan Ortega / Reuters

В Мексике полицейские обнаружили вдоль дороги шесть отрубленных мужских голов. Об этом пишет La Jornada.

Полицейские нашли останки благодаря звонку прохожего. Тот заметил нечто похожее на человеческую голову у автозаправки и сразу сообщил об этом экстренным службам.

Рядом с одной из разлагающихся голов полиция нашла плакат с надписью La Barredora. Так называется одна из преступных группировок, базирующаяся в Мексике.

По предварительной версии, головы могли появиться после столкновения между двумя бандами, которые борются за территории.

Ранее сообщалось, что в Великобритании повар паба, который планировал устроить расправу над постояльцами отеля и попробовать их на вкус, попался полиции. Он решил стать каннибалом из-за любви к Ганнибалу Лектеру.

    Все новости