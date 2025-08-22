Вдоль дороги нашли шесть человеческих голов

В Мексике вдоль дороги нашли шесть разлагающихся человеческих голов

В Мексике полицейские обнаружили вдоль дороги шесть отрубленных мужских голов. Об этом пишет La Jornada.

Полицейские нашли останки благодаря звонку прохожего. Тот заметил нечто похожее на человеческую голову у автозаправки и сразу сообщил об этом экстренным службам.

Рядом с одной из разлагающихся голов полиция нашла плакат с надписью La Barredora. Так называется одна из преступных группировок, базирующаяся в Мексике.

По предварительной версии, головы могли появиться после столкновения между двумя бандами, которые борются за территории.

