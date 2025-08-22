Вэнс отверг обвинения в обысках у Болтона из-за критики Трампа

Вэнс отверг связь проведения обысков у Болтона с критикой Трампа

Обыски у бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона не связаны с его критикой действующего американского лидера. Об это заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с NBC.

«Мы не думаем, что мы должны набрасываться на людей, если они политически не согласны с нами, а может быть, особенно если они не согласны с нами в политических вопросах», — отверг Вэнс связь обысков с критикой Трампа.

Вице-президент США напомнил, что расследование в отношении Болтона находится на ранней стадии, дело в данный момент не возбуждено.

Ранее издание The New York Post сообщило, что сотрудники ФБР провели обыск в доме Болтона. Как отмечалось, агенты ворвались в дом экс-чиновника в штате Мэриленд. Обыск прошел в рамках расследования, касающегося национальной безопасности. Распоряжение о его проведении дал директор ФБР Кэш Патель.