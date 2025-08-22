Бывший СССР
Военкор рассказал о наступлении ВС России на ключевых участках фронта

Военкор Пегов: ВС России активизировали наступление на ключевых участках фронта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации активизировали наступление на ключевых участках фронта. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

«На ряде направлений в зоне специальной военной операции российские подразделения перешли к активным наступательным действиям, добившись значительного прорыва в Донецкой Народной Республике», — указано в сообщении.

Отмечается, что на донецком направлении были достигнуты наиболее значительные успехи, но активность возросла и на запорожском направлении.

Ранее стало известно, что российские войска практически полностью уничтожили батальон бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) под Красным Лиманом в ДНР.

