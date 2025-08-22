Россия
06:06, 22 августа 2025Россия

ВСУ атаковали Ростовскую область

Слюсарь: Силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на севере Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Ростовской области отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были уничтожены в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах. В результате атаки никто не пострадал, по предварительным данным, разрушений нет.

После падении обломков беспилотников произошли возгорания, они были оперативно потушены, добавил Слюсарь.

Минувшей ночью украинские дроны также атаковали Волгоградскую область. По данным Shot, в Волгограде прозвучало около десяти взрывов, в небе над Волгой были видны яркие вспышки.

    Все новости