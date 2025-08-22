Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец показал журналистам один жест

Задержанный по делу «Северных потоков» Кузнецов показал жест военных ВСУ

Украинский гражданин Сергей Кузнецов, задержанный по делу о подрыве газопроводов «Северный поток», показал журналистам жест военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Bild.

«Жест рукой с тремя пальцами часто используется украинскими военными как знак победы или знак приверженности украинской национальной идентичности», — сказано в публикации.

Кузнецов был задержан в среду, 20 августа, в районе итальянского города Римини. В Италии он отдыхал с семьей.

Ранее стало известно, что над украинцем начался суд. Отмечается, что заседание проходит в закрытом режиме.