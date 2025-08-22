Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:44, 22 августа 2025Бывший СССР

Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец показал журналистам один жест

Задержанный по делу «Северных потоков» Кузнецов показал жест военных ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Swedish Coast Guard via AP

Украинский гражданин Сергей Кузнецов, задержанный по делу о подрыве газопроводов «Северный поток», показал журналистам жест военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Bild.

«Жест рукой с тремя пальцами часто используется украинскими военными как знак победы или знак приверженности украинской национальной идентичности», — сказано в публикации.

Кузнецов был задержан в среду, 20 августа, в районе итальянского города Римини. В Италии он отдыхал с семьей.

Ранее стало известно, что над украинцем начался суд. Отмечается, что заседание проходит в закрытом режиме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину предложили ударить «Орешником» по офису Зеленского. Что ответил президент России?

    В России назвали способный восстановить спрос на овощи фактор

    В российском приграничье появились охотящиеся за людьми «дроны-ждуны»

    Названа самая стильная собака года

    «Это выгодная война». США перестали сообщать союзникам секретные данные о переговорах России и Украины. Что это значит?

    Россиянам объяснили сокращение часов на английский язык в 5–7 классах

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    В Подмосковье заметили осенние следы

    Стало известно место прощания с Ярославом Евдокимовым

    Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец показал журналистам один жест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости