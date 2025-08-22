Начался суд над задержанным по делу о «Северных потоках» украинцем

В Италии начался суд над украинцем, задержанным по делу о «Северных потоках»

В Италии начался суд над гражданином Украины Сергеем Кузнецовым, задержанным по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает агентство ANSA.

«49-летний украинец Сергей Кузнецов, обвиняемый в том, что он был одним из организаторов взрыва газопровода "Северный поток", прибыл на слушание по вопросу обоснованности его ареста в Апелляционный суд Болоньи», — пишет издание.

Отмечается, что заседание проходит в закрытом режиме.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что гражданин Украины, задержанный по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков», является отставным капитаном украинской армии и бывшим сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ).

Кузнецов был задержан в среду, 20 августа, в районе итальянского города Римини. В Италии он отдыхал с семьей.