Девушка задала вопрос Путину о Севморпути и удивила его

Путина удивила должность девушки, задавшей вопрос о важности Севморпути в Сарове

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками отечественных предприятий в атомной отрасли в Сарове получил вопрос от молодой девушки. Ее должность заставила удивиться российского лидера, передает РИА Новости.

Участница встречи, которая занимает пост второго помощника капитана на ледокольном флоте, задала вопрос о значимости Северного морского пути (Севморпути).

«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — удивленно сказал глава государства.

Путин пожелал девушке успехов.

Ранее президент России, разговаривая со студентами «Росатома» в ходе встречи в Сарове поделился своими мечтами. Он сделал это в ответ на то, что они рассказали российскому лидеру, о чем они мечтают.