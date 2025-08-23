Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:37, 23 августа 2025Россия

Девушка задала вопрос Путину о Севморпути и удивила его

Путина удивила должность девушки, задавшей вопрос о важности Севморпути в Сарове
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками отечественных предприятий в атомной отрасли в Сарове получил вопрос от молодой девушки. Ее должность заставила удивиться российского лидера, передает РИА Новости.

Участница встречи, которая занимает пост второго помощника капитана на ледокольном флоте, задала вопрос о значимости Северного морского пути (Севморпути).

«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — удивленно сказал глава государства.

Путин пожелал девушке успехов.

Ранее президент России, разговаривая со студентами «Росатома» в ходе встречи в Сарове поделился своими мечтами. Он сделал это в ответ на то, что они рассказали российскому лидеру, о чем они мечтают.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия запросила срочное заседание СБ ООН по «Северным потокам»

    Девушка задала вопрос Путину о Севморпути и удивила его

    Российский боец рассказал о маскировке ВСУ в ДНР

    Киеву предрекли скорое открытие второго фронта

    Трамп пошутил о своем выступлении на чемпионате мира по футболу 2026

    Отец Маска оценил вклад в россиян в технологический прогресс

    Российский ребенок пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ

    Украине предрекли катастрофу в случае провала Трампа

    Экс-премьер Украины сделал прогноз о последствиях СВО

    Россиян предупредили о распространении нового варианта коронавируса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости