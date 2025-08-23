Духовный советник Трампа посетит Украину

Личный советник Трампа Бернс объявил о своем визите в Киев

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс объявил, что после его визита в Южную Корею, собирается посетить Украину. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Покидаем Южную Корею и направляемся в Украину», — заявил пастор.

Марк Бернс родился в 1979 году и является евангелическим священнослужителем в штате Южная Каролина. В 2016 году журнал Time назвал его «главным пастором Дональда Трампа» и отметил влияние на первую президентскую кампанию президента США.

Ранее стало известно, что 24 августа в Киев также приедет спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Как сообщается, Келлог примет участие в молитвенном завтраке и торжествах по случаю Дня независимости Украины. Он также обсудит с лидерами дипломатическую деятельность ряда стран вокруг решения украинского вопроса.