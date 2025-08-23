Бывший СССР
Экс-боец ВСУ рассказал о перешедшем на сторону России польском наемнике

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Польский наемник перешел на сторону России и вступил в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса для борьбы с Вооруженными силами Украины. Об этом рассказал экс-боец ВСУ с позывным Лютик в беседе с РИА Новости.

«Он, как и мы, против нацизма, фашизма. Говорит, что у него в Польше во времена Великой Отечественной войны нацисты вели себя ужасно, но забыли это. Поэтому, скажем, он пришел сюда бороться именно вот с этим», — рассказал Лютик.

По его словам, сейчас польский наемник занимается гуманитарными вопросами в прифронтовых населенных пунктах и помогает с эвакуацией раненых.

Ранее перешедший на сторону России боец с позывным Арчи из российского добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, рассказал об эвакуации стариков из обстреливаемых городов. Он также отметил, что многие пожилые люди отказываются уходить даже несмотря на постоянные обстрелы.

