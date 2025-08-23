Экономика
01:01, 23 августа 2025

Эксперт оценил идею запретить покупку студий с помощью семейной ипотеки

Идею запретить покупку студий с помощью семейной ипотеки сочли неэффективной
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maria Ziegler / Unsplash

Предлагаемый в Совфеде запрет на покупку квартир-студий при помощи семейной ипотеки является неэффективной стратегией. Соответствующую идею оценил эксперт по недвижимости Евгений Скоморовский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Согласно прогнозам, в 2025 году планируют выдать порядка полутора триллионов рублей семейной ипотеки. Между тем такая мера, считает специалист, представляет собой лишь искусственное ограничение, неспособное решить проблемы дефицита бюджета федерации и улучшения жилищных условий россиян.

Ранее в августе агентство РИА Новости сообщило, что сенатор Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением исключить студии из программы семейной ипотеки. По словам парламентария, квартиры этого формата не могут являться полноценным жильем для семьи.

