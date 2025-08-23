Политик Меланшон: Полномочия Зеленского закончились еще в 2024 году

Полномочия украинского лидера Владимира Зеленского закончились еще в мае 2024 года. А на текущий момент он не является президентом Украины, заявил основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, выступая на встрече со сторонниками.

«Вы скажете: господин Зеленский. Вы шутите, он президент ничего. Его мандат подошел к концу в мае прошлого года», — отметил он.

По его мнению, человек, который в будущем окажется на месте Зеленского, может заявить, что экс-украинский лидер был нелегитимным и не представлял интересы Украины, после чего конфликт возобновится.

Миру нужно, чтобы был легитимный президент, избранный украинцами. И уже он должен будет подписать мирное соглашение, резюмировал француз.

Ранее президент России Владимир Путин назвал нелегитимными гражданские органы власти на Украине. Он объяснил, что органы власти в стране не являются законными, поскольку там не были проведены президентские выборы.

При этом сам Владимир Зеленский заявил о своей готовности к проведению выборов на Украине, если они не дестабилизируют общество, а помогут ему закончить конфликт.