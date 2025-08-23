Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:45, 23 августа 2025Мир

Французский политик обратил внимание на нелегитимность Зеленского

Политик Меланшон: Полномочия Зеленского закончились еще в 2024 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Полномочия украинского лидера Владимира Зеленского закончились еще в мае 2024 года. А на текущий момент он не является президентом Украины, заявил основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, выступая на встрече со сторонниками.

«Вы скажете: господин Зеленский. Вы шутите, он президент ничего. Его мандат подошел к концу в мае прошлого года», — отметил он.

По его мнению, человек, который в будущем окажется на месте Зеленского, может заявить, что экс-украинский лидер был нелегитимным и не представлял интересы Украины, после чего конфликт возобновится.

Миру нужно, чтобы был легитимный президент, избранный украинцами. И уже он должен будет подписать мирное соглашение, резюмировал француз.

Ранее президент России Владимир Путин назвал нелегитимными гражданские органы власти на Украине. Он объяснил, что органы власти в стране не являются законными, поскольку там не были проведены президентские выборы.

При этом сам Владимир Зеленский заявил о своей готовности к проведению выборов на Украине, если они не дестабилизируют общество, а помогут ему закончить конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупные санкции или ничего». Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Французский политик обратил внимание на нелегитимность Зеленского

    Составлен список городов России с самым коротким названием

    В МИД рассказали о находящихся в секторе Газа россиянах

    Застрявшая в горах Киргизии россиянка погибла

    ВСУ сообщили о смерти пилота в катастрофе с истребителем МиГ-29

    Российский боец рассказал об отказе пленных солдат ВСУ от обмена

    В США сделали прогноз насчет окончания спецоперации на Украине

    МЧС предупредило о густом тумане в Подмосковье

    Россиянам назвали три популярные схемы мошенничества с турами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости