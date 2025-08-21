Бывший СССР
Зеленский заявил о своей готовности к выборам

Зеленский выразил готовность к выборам, если они помогут ему завершить конфликт
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о своей готовности к проведению выборов на Украине, если они не дестабилизируют общество, а помогут ему закончить конфликт. Его слова передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой. Главное, чтобы они дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого», — выразил он свою готовность.

Ранее журналистка из США Кэти Ливингстон рассказала о начале подготовки посла Украины в Великобритании Валерия Залужного к президентским выборам на Украине. По ее словам, у экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже есть штаб-квартира в Лондоне.

Позже медиасоветница Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о его подготовке к президентским выборам.

