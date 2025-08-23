Силовые структуры
16:42, 23 августа 2025Силовые структуры

Имущество на сотни миллионов рублей потребовали изъять по делу экс-зампремьера Татарстана

Прокурор потребовал изъять имущество экс-зампремьера Татарстана Фаттахова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Энгель Фаттахов

Энгель Фаттахов. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Прокурор потребовал изъять имущество бывшего заместителя премьер-министра Татарстана, бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Речь идет об имуществе на 651 миллион рублей, его хотят обратить в доход государства. Исковое заявление подано в Советский районный суд Казани. Ответчиками выступают в том числе супруга, сын и невестка Фаттахова, а также два предпринимателя и агрофирма «Чишма».

Фаттахова арестовали в мае 2024 года. По версии следствия, на посту главы Актанышского муниципального района он получил от строительной компании взятку в виде услуг по реконструкции дома в селе Актаныш стоимостью 21,8 миллиона рублей. Вину экс-зампремьер не признал. По словам его адвокатов, никакой взятки не было — были гражданско-правовые отношения, которые неверно квалифицировали.

С 2012 по 2018 год Фаттахов занимал должность министра образования Татарстана, а с 2013 по 2017 год был заместителем премьер-министра республики. С 2018 по 2020 год он руководил Актанышским районом.

