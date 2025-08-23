Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:35, 23 августа 2025Ценности

Кэти Перри показала фигуру в бикини на фоне слухов о романе с известным политиком

Кэти Перри показала фигуру в бикини на фоне слухов о романе с Джастином Трюдо
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: MiamiPIXX / BACKGRID / Legion-Media

Американская певица Кэти Перри попала в объектив папарацци в бикини на фоне слухов о романе с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо. Снимки публикует Page Six.

40-летняя знаменитость, которая рассталась с актером Орландо Блумом, показала фигуру в купальнике черного цвета. Поп-исполнительницу запечатлели на пляже в Майами, где она отдыхала с друзьями.

Материалы по теме:
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене: чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене:чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
28 марта 2022
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022

Известно, что Перри заподозрили в романе с известным политиком в июле. Тогда ее запечатлели в компании известного политика на романтическом ужине в Монреале. «40-летняя певица и 53-летний Трюдо были замечены в изысканном ресторане Le Violon в понедельник, 28 июля», — говорилось в прессе.

Ранее Кэти Перри ударило током на концерте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали о скрытом послании Трампа Украине

    В российском регионе от удара дрона ВСУ погиб мирный житель

    Гибель сына Чикатило в зоне СВО опровергли

    Беспилотники пытались атаковать НПЗ в Краснодарском крае

    Стало известно о снятии батальонов ВСУ с сумского направления

    Имущество на сотни миллионов рублей потребовали изъять по делу экс-зампремьера Татарстана

    Пашинян попытался оправдать отказ Армении от Карабаха

    Дед принца Гарри четырьмя словами описал отношение к его свадьбе с Меган Маркл

    Кэти Перри показала фигуру в бикини на фоне слухов о романе с известным политиком

    В Индии на фестивале сожгли чучело Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости