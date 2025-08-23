Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:19, 23 августа 2025Экономика

Китай построит новый порт на границе с Россией

Xinhua: На северо-востоке КНР построят порт для торговли с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

В приграничном городе Суйфэньхэ на северо-востоке КНР построят китайско-российский международный порт товарной логистики. Об этом сообщило агентство Xinhua («Синьхуа») со ссылкой на местные власти.

Площадь проекта составит более 23 тысяч квадратных метров, а общий бюджет — 120 миллионов юаней (около 17 миллионов долларов США). Комплекс будет включать высококлассный международный центр для демонстрации, хранения и распределения товаров, современные офисные здания, а также высококлассные тематические отели.

Главная цель инициативы — укрепление внешних связей и торговли провинции Хэйлунцзян с регионами Северо-Восточной Азии и поддержка развития компаний электронной коммерции.

Ранее сообщалось, что по итогам первых семи месяцев 2025 года грузооборот российских морских портов сократился на 4,6 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и составил 498,8 миллиона тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер журналист Кирилл Вышинский

    В СПЧ порассуждали о причинах болезни журналиста Вышинского

    У репортера вырвали телефон из рук за несколько секунд до прямого эфира

    Рэпер из США передумал приезжать в Россию из-за политики

    Китай построит новый порт на границе с Россией

    Блогеру Митрошиной разрешили переехать

    В НАТО высказались о планах отправки военных на Украину

    Двукратный олимпийский чемпион рассказал о договоренности вернуть россиян на турниры

    В России объявили о скором полном запрете вейпов после одобрения идеи Путиным

    В Европе заявили о сошедшем с ума Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости