КНДР обвинила Южную Корею в стрельбе у границы

КНДР обвинила Южную Корею в серии предупредительных выстрелов у границы

Южная Корея произвела более десяти предупредительных выстрелов из пулемета против военных из КНДР в районе южной границы страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

Заместитель начальника генштаба Корейской народной армии заявил, что выстрелы были совершены из крупнокалиберного пулемета калибром 12,7 миллиметра против военнослужащих, «которые вели строительство увековечения заграждений вблизи южной пограничной линии».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что необходимо произвести «эпохальные и быстрые изменения» в существующую военную теорию, чтобы расширить ядерный потенциал страны.

18 августа Южная Корея и США начали ежегодные объединенные военные учения.