Марочко сообщил о плачевном состоянии ВСУ у Константиновки в ДНР

Украинская армия находится в плачевном положении у Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Дело в том, что российские бойцы давят на противника сразу с трех участков, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Сейчас положение украинских боевиков в районе Константиновки весьма плачевное, поскольку наши военнослужащие давят сразу на трех участках: это северо-восток от данного населенного пункта, юго-восток и юго-запад», — уточнил он.

Марочко также отметил, что у группировки ВСУ в Константиновке еще есть пути снабжения. При этом российские бойцы активно работают над уничтожением логистики противника.

20 августа стало известно, что Вооруженные силы России начали бои на южных подступах к Константиновке. Как уточнялось, группировка Вооруженных сил Украины, находящаяся на данном отрезке фронта, несет значительные потери.

До этого сообщалось, что ВС РФ продвигаются по всему фронту зоны специальной военной операции, замыкая кольцо вокруг крупнейших городов Донбасса.