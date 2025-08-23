Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:33, 23 августа 2025Из жизни

Мужчина попробовал любимую булку и увидел внутри извивающихся личинок

В Австралии мать случайно угостила сына булкой с личинками
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @resolvewithajust / TikTok

В Австралии женщина случайно угостила сына булкой с личинками. Об этом сообщает news.com.au.

Морин рассказала, что приехала в город Дарвин навестить 22-летнего сына Гарри и его возлюбленную. По пути она зашла в магазин Woolworths, где купила пакет с тремя булками с сыром и беконом — любимым перекусом Гарри.

Мужчина успел съесть две булки и попробовать третью, когда сделал жуткое открытие. На его телефон из пакета вдруг выпала живая личинка. Гарри заглянул внутрь и увидел, что булка кишит извивающимися личинками. «Его чуть не вырвало», — вспомнила Морин.

Материалы по теме:
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами: как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
12 июня 2021
«Стошнит от одной мысли о таком» Кто, как и зачем пьет алкоголь с половыми органами, фекалиями и мочой диабетиков?
«Стошнит от одной мысли о таком»Кто, как и зачем пьет алкоголь с половыми органами, фекалиями и мочой диабетиков?
3 января 2023

Женщина официально пожаловалась на Woolworths. Менеджер магазина попыталась оправдаться тем, что булки были испечены в Сиднее, а в Дарвин попали в замороженном виде. Однако Морин не устроило это объяснение. Она отметила, что руководство магазина не предложило ее семье никакой компенсации.

Ранее сообщалось, что у 52-летнего любителя бекона из США обнаружили в мозге червя. Мужчине диагностировали заболевание нейроцистицеркоз, основной причиной которого является употребление недожаренной и зараженной свинины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине обозначили условия для обсуждения территорий с Россией

    Российский игрок клуба НХЛ рассказал о решении бытовых вопросов в США

    Российская ПВО отразила атаку БПЛА над приграничным регионом

    Поставки вина из Грузии в Россию сократились до минимума с 2022 года

    Детям в российском городе выплатят по 5000 рублей

    Спасатели завершили операцию по спасению застрявшей в горах Киргизии россиянки

    Франция возмутилась призывом посла Италии отправить Макрона на Украину с винтовкой

    В ФСБ рассказали о вербовке россиян с помощью Telegram и WhatsApp

    В Сочи туристка пожаловалась на угрозы огнестрельным оружием

    Мужчина попробовал любимую булку и увидел внутри извивающихся личинок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости