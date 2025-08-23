Мужчина попробовал любимую булку и увидел внутри извивающихся личинок

В Австралии мать случайно угостила сына булкой с личинками

В Австралии женщина случайно угостила сына булкой с личинками. Об этом сообщает news.com.au.

Морин рассказала, что приехала в город Дарвин навестить 22-летнего сына Гарри и его возлюбленную. По пути она зашла в магазин Woolworths, где купила пакет с тремя булками с сыром и беконом — любимым перекусом Гарри.

Мужчина успел съесть две булки и попробовать третью, когда сделал жуткое открытие. На его телефон из пакета вдруг выпала живая личинка. Гарри заглянул внутрь и увидел, что булка кишит извивающимися личинками. «Его чуть не вырвало», — вспомнила Морин.

Женщина официально пожаловалась на Woolworths. Менеджер магазина попыталась оправдаться тем, что булки были испечены в Сиднее, а в Дарвин попали в замороженном виде. Однако Морин не устроило это объяснение. Она отметила, что руководство магазина не предложило ее семье никакой компенсации.

Ранее сообщалось, что у 52-летнего любителя бекона из США обнаружили в мозге червя. Мужчине диагностировали заболевание нейроцистицеркоз, основной причиной которого является употребление недожаренной и зараженной свинины.

