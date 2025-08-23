Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:27, 23 августа 2025Мир

На карте мира захотели расширить Африку

Активисты призвали изменить карту мира с целью показать истинные размеры Африки
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: hyotographics / Shutterstock / Fotodom  

Правозащитные организации Africa No Filter и Speak Up Africa захотели изменить карту мира с целью показать истинные размеры Африки. Об этом сообщает AP News.

Активисты запустили кампанию Correct The Map, в рамках которой призвали школы, международные организации и СМИ отказаться от карт мира в проекции географа Герарда Меркатора, составленной в XVI веке, на которых Африка выглядит меньше. По их мнению, эта проекция закрепляет стереотипное восприятие Африки как маргинального региона.

Материалы по теме:
Коренным здесь не место. Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Коренным здесь не место.Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
20 ноября 2021
«Ты белый, значит — расист!» Американцы пытаются искоренить в себе расизм. Почему из-за этого белым становится сложно жить в США?
«Ты белый, значит — расист!»Американцы пытаются искоренить в себе расизм. Почему из-за этого белым становится сложно жить в США?
25 марта 2021

Правозащитники продвигают проекцию Equal Earth («Равная Земля»), которая сохраняет пропорции площадей. Расширение Африки на карте мира до истинных размеров позволит изменить взгляд на регион не только в политике и экономике, но и в повседневной жизни, считают эксперты.

«Исправление карты — это не только африканская проблема. Это вопрос правды и точности, который касается всего мира. Когда целые поколения в Африке и других странах учатся на искаженной карте, у них формируется предвзятое представление о роли Африки в мире», — заявила соучредитель Speak Up Africa Фара Ндиайе.

В июле стало известно, что на карте мира появится новое государство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине обозначили условия для обсуждения территорий с Россией

    В Госдуме указали на обязанные восстановить Украину страны

    Российский военный попросил убежища в Норвегии

    Сантехник раскрыл способ удалить неприятный запах из стиральной машины

    Антон Миранчук перешел в московское «Динамо»

    Москвичей предупредили о встречах с летучими мышами

    Овечкин стал послом «Интервидения»

    За россиян подсчитали сэкономленные на кофе навынос деньги за год

    На карте мира захотели расширить Африку

    Российский игрок клуба НХЛ рассказал о решении бытовых вопросов в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости