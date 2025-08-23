На карте мира захотели расширить Африку

Активисты призвали изменить карту мира с целью показать истинные размеры Африки

Правозащитные организации Africa No Filter и Speak Up Africa захотели изменить карту мира с целью показать истинные размеры Африки. Об этом сообщает AP News.

Активисты запустили кампанию Correct The Map, в рамках которой призвали школы, международные организации и СМИ отказаться от карт мира в проекции географа Герарда Меркатора, составленной в XVI веке, на которых Африка выглядит меньше. По их мнению, эта проекция закрепляет стереотипное восприятие Африки как маргинального региона.

Правозащитники продвигают проекцию Equal Earth («Равная Земля»), которая сохраняет пропорции площадей. Расширение Африки на карте мира до истинных размеров позволит изменить взгляд на регион не только в политике и экономике, но и в повседневной жизни, считают эксперты.

«Исправление карты — это не только африканская проблема. Это вопрос правды и точности, который касается всего мира. Когда целые поколения в Африке и других странах учатся на искаженной карте, у них формируется предвзятое представление о роли Африки в мире», — заявила соучредитель Speak Up Africa Фара Ндиайе.

