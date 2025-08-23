Один человек погиб при наезде мопеда на взрывное устройство в Брянской области

Мопед наехал на взрывное устройство в селе Кирилловка Брянской области, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«В селе Кирилловка Климовского района мопед с двумя мирными жителями наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство. В результате трагедии, к сожалению, мужчина погиб на месте», — сказано в публикации.

Вторым пассажиром мотоцикла оказался подросток 2008 года рождения. Он получил серьезные минно-взрывные ранения ног и был доставлен в больницу.

Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что им будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Ранее Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Брянской областью. В Минобороны РФ заявляли, что 23 августа в России за три часа уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.