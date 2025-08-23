Российская ПВО отразила атаку БПЛА над приграничным регионом

Богомаз: Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России успешно уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской областью. Об этом в субботу, 23 августа, сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще 12 вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил губернатор.

Ранее Минобороны России сообщило, что 22 августа с 20:50 до полуночи дежурные силы ПВО уничтожили по четыре БПЛА над территориями Ростовской области и Краснодарского края и два — над территорией Белгородской области.