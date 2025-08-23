Бывший СССР
Пашинян попытался оправдать отказ Армении от Карабаха

Пашинян попытался оправдать отказ от Карабаха критикой модели патриотизма в СССР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался оправдать отказ республики от Нагорного Карабаха. Политик опубликовал обращение в связи с 35-летием принятия Декларации о независимости республики в Telegram-канале.

В своем заявлении Пашинян подверг критике модель патриотизма в СССР. По его словам, «идеология десятилетиями насаждалась» жителям республики через книги, фильмы и театральные постановки, что впоследствии привело к «карабахскому движению».

«Полный и всесторонний анализ информации и действительности, доступных мне в качестве премьер-министра, привел меня к непоколебимому убеждению, что мы не должны продолжать карабахское движение, поскольку это означает упразднение независимости Республики Армения», — написал армянский премьер.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. В документе в том числе шла речь о спорном Зангезурском коридоре, который соединяет Азербайджан и Нахичевань через Армению.

