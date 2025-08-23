Подруга похищенной чеченки вышла на пикет к мосту Кадырова

Подруга похищенной чеченки Сулеймановой Патяева вышла на пикет в Петербурге

Елена Патяева, подруга похищенной уроженки Чечни Седы Сулеймановой, вышла на пикет к мосту Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Где Седа?».

Девушка приурочила свою акцию к двухлетней годовщине с момента исчезновения Сулеймановой. «С этого дня она больше никогда не выходила на связь ни со мной, ни с другими подругами, ни со своим парнем, ни с правозащитниками, ни с журналистами», — написала россиянка до начала пикета.

По данным средств массовой информации, это уже шестая акция Патяевой. В прошлом она несколько раз выходила на улицу с плакатами в Санкт-Петербурге и один раз — в Грозном. Каждый раз подруга требовала расследовать похищение и возможное убийство Сулеймановой.

В июле Патяева рассказала «Ленте.ру» о последних днях чеченки Сулемановой перед ее похищением.

Седа Сулейманова в 2022 году сбежала из Чечни после конфликта с родственниками, которые пытались насильно выдать ее замуж. Девушка устроилась на работу в Петербурге и начала жить с молодым человеком. Летом 2023 года ее обвинили в краже украшений у родни и силой увезли в республику. После этого следы девушки затерялись, где она находится, до сих пор неизвестно.