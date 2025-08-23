Помощница Эпштейна рассказала о поведении Трампа

WP: Помощница Эпштейна заявила, что не видела от Трампа неподобающего поведения

Бывшая помощница обвиняемого в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в ходе допроса заявила, что никогда не видела неподобающего поведения со стороны действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Я никогда не видела президента в какой-либо неподобающей обстановке. За все время, когда я была рядом с ним, президент никогда не вел себя неподобающим образом с кем-либо. Он был джентльменом во всех отношениях», — приводит издание слова Максвелл со ссылкой на стенограммы и аудиозаписи допросов.

По данным WP, Максвелл не дала обвинительных показаний против каких-либо известных личностей, включая бывшего президента США Билла Клинтона. При этом Гислейн также заявила, что у Эпштейна не было чего-либо похожего на «список клиентов».

Издание указывает, что вскоре после допроса заключенную перевели в тюрьму с более мягкими условиями содержания.

В июле американские СМИ написали, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году из-за ссоры насчет недвижимости.