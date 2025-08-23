Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:42, 23 августа 2025Мир

Помощница Эпштейна рассказала о поведении Трампа

WP: Помощница Эпштейна заявила, что не видела от Трампа неподобающего поведения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yuki Iwamura / AP

Бывшая помощница обвиняемого в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в ходе допроса заявила, что никогда не видела неподобающего поведения со стороны действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Я никогда не видела президента в какой-либо неподобающей обстановке. За все время, когда я была рядом с ним, президент никогда не вел себя неподобающим образом с кем-либо. Он был джентльменом во всех отношениях», — приводит издание слова Максвелл со ссылкой на стенограммы и аудиозаписи допросов.

По данным WP, Максвелл не дала обвинительных показаний против каких-либо известных личностей, включая бывшего президента США Билла Клинтона. При этом Гислейн также заявила, что у Эпштейна не было чего-либо похожего на «список клиентов».

Издание указывает, что вскоре после допроса заключенную перевели в тюрьму с более мягкими условиями содержания.

В июле американские СМИ написали, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году из-за ссоры насчет недвижимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер журналист Кирилл Вышинский

    Разыскиваемого через Интерпол Германией и Польшей украинца задержали

    Задержан соучастник подрыва генерала Москалика

    Более 35 поездов задержали из-за падения дрона в Ростовской области

    Духовный советник Трампа посетит Украину

    В России представили первого цифрового официанта-советчика

    Арестант пожаловался на склонение его к чтению Корана одним из террористов «Крокуса»

    Бывшему футболисту «Зенита» Клаудиньо пригрозили лишением российского паспорта

    Помощница Эпштейна рассказала о поведении Трампа

    Раскрыта сумма приза за победу в «Интервидении»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости