Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 23 августа 2025Мир

Президент Финляндии заявил о заканчивающемся терпении Трампа

Президент Финляндии Стубб: Трамп теряет терпение из-за конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что американский лидер Дональд Трамп теряет терпение из-за ситуации с урегулированием конфликта на Украине. Об этом Стубб высказался в интервью финской государственной телерадиокомпании Yle.

Стубб подчеркнул, что при общении с Трампом ему показалось, что глава США теряет терпение.

«Я в последний раз разговаривал с Трампом в четверг ночью, и тогда было заметно предзнаменование того, что терпение заканчивается», — отметил он.

Ранее стало известно, что Стубб и Трамп установили «неожиданную связь» в вопросе Украины. По информации The Wall Street Journal, в оценке этой ситуации Трамп активно прислушивается к своему коллеге из Финляндии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    В США предрекли продолжение головной боли в Восточной Европе даже после мира на Украине

    В Петербурге обломки БПЛА повредили жилое здание

    Поиски тела российской альпинистки продолжат не раньше 2026 года

    Президент Финляндии заявил о заканчивающемся терпении Трампа

    ВСУ попытались атаковать беспилотником Чувашию

    СК переквалифицировал дело после смерти избитого российского футболиста

    В Шереметьево ввели ограничения на фоне атаки беспилотников

    В Ленобласти ввели режим повышенной готовности для всех структурных подразделений

    В Пулково назвали число задержанных и ушедших на запасные аэродромы самолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости