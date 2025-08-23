Президент Финляндии заявил о заканчивающемся терпении Трампа

Президент Финляндии Стубб: Трамп теряет терпение из-за конфликта на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что американский лидер Дональд Трамп теряет терпение из-за ситуации с урегулированием конфликта на Украине. Об этом Стубб высказался в интервью финской государственной телерадиокомпании Yle.

Стубб подчеркнул, что при общении с Трампом ему показалось, что глава США теряет терпение.

«Я в последний раз разговаривал с Трампом в четверг ночью, и тогда было заметно предзнаменование того, что терпение заканчивается», — отметил он.

Ранее стало известно, что Стубб и Трамп установили «неожиданную связь» в вопросе Украины. По информации The Wall Street Journal, в оценке этой ситуации Трамп активно прислушивается к своему коллеге из Финляндии.