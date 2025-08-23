Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:57, 23 августа 2025Бывший СССР

Раскрыто число сбежавших в Румынию с начала СВО украинцев

Число сбежавших в Румынию с начала СВО украинцев может достигать 26 тысяч
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Число сбежавших в Румынию с начала специальной военной операции (СВО) украинцев может достигать 26 тысяч. Данные РИА Новостям раскрыли источники в российских силовых структурах.

Инсайдер подчеркнул, что, по данным украинской пограничной службы, через границу с Румынией с начала 2025-го года уже сбежало около 5000 человек.

Ранее украинским беженцам предрекли тяжелые времена. «Мы уже видим отчетливую тенденцию к сокращению помощи. В обществах разных стран звучат призывы к уменьшению поддержки или вообще к переселению в другие регионы, как в Великобритании. Там, кажется, обсуждалась возможность переселить украинцев в Руанду», — отметил политолог Александр Асафов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    В Пулково назвали число задержанных и ушедших на запасные аэродромы самолетов

    В РЖД сообщили о задержке 46 поездов

    Раскрыто число сбежавших в Румынию с начала СВО украинцев

    В России произошел резкий рост случаев одного вида мошенничества

    Летевший на Москву беспилотник ВСУ уничтожили

    В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Google Meet

    «Ростов» вырвал ничью у «Локомотива» в матче РПЛ

    В Германии призвали Европу наладить отношения с Россией для установления мира

    В США начал извергаться вулкан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости