Раскрыто число сбежавших в Румынию с начала СВО украинцев

Число сбежавших в Румынию с начала СВО украинцев может достигать 26 тысяч

Число сбежавших в Румынию с начала специальной военной операции (СВО) украинцев может достигать 26 тысяч. Данные РИА Новостям раскрыли источники в российских силовых структурах.

Инсайдер подчеркнул, что, по данным украинской пограничной службы, через границу с Румынией с начала 2025-го года уже сбежало около 5000 человек.

Ранее украинским беженцам предрекли тяжелые времена. «Мы уже видим отчетливую тенденцию к сокращению помощи. В обществах разных стран звучат призывы к уменьшению поддержки или вообще к переселению в другие регионы, как в Великобритании. Там, кажется, обсуждалась возможность переселить украинцев в Руанду», — отметил политолог Александр Асафов.