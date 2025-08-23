Интернет и СМИ
У репортера вырвали телефон из рук за несколько секунд до прямого эфира

Неизвестный вырвал телефон у бразильской журналистки Касадеи за секунды до эфира
Олег Давыдов
Репортер бразильского телеканала RecordTV Беатрис Касадеи лишилась мобильного телефона за несколько секунд до прямого эфира. Видео инцидента опубликовано в соцсети X.

Касадеи готовилась к прямому эфиру, когда неизвестный на велосипеде вырвал у нее мобильный телефон из рук и скрылся. Журналистка от неожиданности вскрикнула, после чего бросилась за злоумышленником, однако он успел скрыться.

Как сообщает The Sun, репортер не пострадала. Она написала заявление в полицию. В настоящий момент преступника разыскивают.

Ранее сообщалось, что у журналистов телеканала Al Ekhbariya из Саудовской Аравии похитили оборудование, когда они готовили сюжет о всплеске воровства в Лондоне. Кража произошла на оживленной торговой улице города Оксфорд-стрит.

