Экономика
02:04, 23 августа 2025Экономика

Россиян научили бороться с дрозофилами в доме

Зоолог Арутюнян: Избавиться от дрозофил поможет своевременный вынос мусора
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Вячеслав Бобков / РИА Новости

На залежавшихся в доме фруктах часто появляются дрозофилы, или плодовые мушки, которые могут доставлять серьезные неудобства людям. Бороться с ними россиян научил зоолог Ос Арутюнян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, дрозофилы часто откладывают яйца на переспевших фруктах и поедают их. «Если вы съедите его после, то вам ничего не будет, но это не очень гигиенично. Это то же самое, если по этому яблоку походит большая муха. То есть всегда лучше мыть фрукты перед едой. А если в яблоке уже завелись личинки, то можно даже отравиться», — отметил он. Между тем зоолог уточнил, что эти насекомые не представляют опасности, если соблюдать базовые правила гигиены и вовремя выбрасывать перезревшие фрукты — так они лишатся питания. Помимо этого, чтобы избавиться от них, важно своевременно выносить мусор и исключить протечки кранов, добавил он.

Ранее дачникам назвали способ защитить деревья в саду от бабочки боярышницы.

