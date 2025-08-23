ТАСС: ВСУ в Катериновке обустроили опорные пункты в водопроводных трубах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Катериновка Донецкой народной республике (ДНР) оборудовали опорные пункты в водопроводных трубах. Об маскировке украинских военных рассказал российский боец с позывным Гагарин в беседе с ТАСС.

«Снаружи это просто как будто труба под дорогой (...) А если присмотреться поближе, то оказывается, что под дорогой находится опорный пункт. А вот эту трубу они используют просто как вход», — рассказал Гагарин.

По его словам, опорные пункты уничтожаются с помощью беспилотников и пехоты.

Ранее в Верховную Раду Украины внесли законопроект, в рамках которого предлагается изменить границы Харьковской и Днепропетровской областей. По новому замыслу, в их состав включаются подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской народных республик.