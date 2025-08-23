Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 23 августа 2025Мир

Российский военный попросил убежища в Норвегии

Российский военный незаконно проник в Норвегию и попросил убежища
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: makasana photo / Shutterstock / Fotodom  

Российский солдат подал заявление о предоставлении убежища в Норвегии. Об этом сообщает издание Dagbladet.

В разговоре с полицией военный признался, что незаконно проник в страну через порт Гренсе-Якобсэльв в Финнмарке. Адвокат Тронд Бити заявил, что мужчина попросил убежища после того, как пересек границу пешком, пройдя через ограждение. «После пересечения границы он сам пытался связаться с норвежскими властями на месте», — уточнил юрист.

При этом адвокат подтвердил, что мужчина ранее служил в российской армии и бывал на Украине. Сейчас военного допрашивают норвежские власти.

Ранее сбежавший с Украины футболист рассказал о переходе в российский клуб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине обозначили условия для обсуждения территорий с Россией

    В Госдуме указали на обязанные восстановить Украину страны

    Российский военный попросил убежища в Норвегии

    Сантехник раскрыл способ удалить неприятный запах из стиральной машины

    Антон Миранчук перешел в московское «Динамо»

    Москвичей предупредили о встречах с летучими мышами

    Овечкин стал послом «Интервидения»

    За россиян подсчитали сэкономленные на кофе навынос деньги за год

    На карте мира захотели расширить Африку

    Российский игрок клуба НХЛ рассказал о решении бытовых вопросов в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости