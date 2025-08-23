Российский военный попросил убежища в Норвегии

Российский военный незаконно проник в Норвегию и попросил убежища

Российский солдат подал заявление о предоставлении убежища в Норвегии. Об этом сообщает издание Dagbladet.

В разговоре с полицией военный признался, что незаконно проник в страну через порт Гренсе-Якобсэльв в Финнмарке. Адвокат Тронд Бити заявил, что мужчина попросил убежища после того, как пересек границу пешком, пройдя через ограждение. «После пересечения границы он сам пытался связаться с норвежскими властями на месте», — уточнил юрист.

При этом адвокат подтвердил, что мужчина ранее служил в российской армии и бывал на Украине. Сейчас военного допрашивают норвежские власти.

Ранее сбежавший с Украины футболист рассказал о переходе в российский клуб.