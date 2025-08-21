Спорт
Бранн
Сегодня
20:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Риека
Сегодня
21:45 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Абердин
Сегодня
21:45 (Мск)
ФКСБ
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Самсунспор
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
17:23, 21 августа 2025Спорт

Сбежавший с Украины футболист рассказал о переходе в российский клуб

Бывший футболист «Шахтера» Распутько: Ощущаю себя комфортно в «Чайке»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

Бывший футболист украинского «Шахтера» Александр Распутько рассказал о переходе в российский клуб «Чайка». Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что ощущает себя комфортно. Он подчеркнул, что адаптируется по плану — работает с тренерским штабом и партнерами по команде, чтобы быстрее влиться в игровой процесс. «Меня тепло приняли, созданы все условия для развития, я постепенно интегрируюсь в коллектив», — добавил Распутько.

Ранее стало известно, что Распутько получил российское гражданство. Кроме того, он пополнил состав клуба Первой лиги «Чайка».

В октябре 2023 года Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста.

    Все новости