Сбежавший с Украины футболист рассказал о переходе в российский клуб

Бывший футболист «Шахтера» Распутько: Ощущаю себя комфортно в «Чайке»

Бывший футболист украинского «Шахтера» Александр Распутько рассказал о переходе в российский клуб «Чайка». Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что ощущает себя комфортно. Он подчеркнул, что адаптируется по плану — работает с тренерским штабом и партнерами по команде, чтобы быстрее влиться в игровой процесс. «Меня тепло приняли, созданы все условия для развития, я постепенно интегрируюсь в коллектив», — добавил Распутько.

Ранее стало известно, что Распутько получил российское гражданство. Кроме того, он пополнил состав клуба Первой лиги «Чайка».

В октябре 2023 года Распутько исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии. Также сообщалось, что спортсмен попросил политического убежища в России. В качестве одной из причин побега называлась пророссийская позиция футболиста.