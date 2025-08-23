Российскому городу с 35‑тысячным населением отключили воду из-за пожара на нефтезаводе

161.ru: В городе Красный Сулин отключили воду для тушения пожара на нефтезаводе

В городе Красный Сулин Ростовской области с 35-тысячным населением отключили воду из-за пожара на нефтезаводе. Об этом сообщило региональное агентство 161.ru.

Власти российского города пояснили, что подачу воды временно прекратили для тушения огня, охватившего предприятие после атаки беспилотников.

Министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ростовской области Антонина Пшеничная заверила, что водоснабжение будет восстановлено после наполнения резервуаров до необходимого уровня и опрессовки водовода.

До этого жители Ростовской области жаловались на большое количество дыма и трудности с дыханием, однако пробы воздуха прошли все проверки.

21 августа временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в Новошахтинске на одном из промышленных предприятий возник пожар после налета дронов.