В российском регионе начался пожар на предприятии после атаки беспилотников

Слюсарь: В Ростовской области при атаке БПЛА загорелось промышленное предприятие

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в ночь с 20 на 21 августа атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в Telegram-канале.

Слюсарь сообщил, что в регионе при атаке беспилотников загорелось промышленное предприятие. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы.

«В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал», — отметил он.

Ранее Слюсарь раскрыл подробности отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районе», — сообщил он.