Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:15, 21 августа 2025Россия

В российском регионе начался пожар на предприятии после атаки беспилотников

Слюсарь: В Ростовской области при атаке БПЛА загорелось промышленное предприятие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в ночь с 20 на 21 августа атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в Telegram-канале.

Слюсарь сообщил, что в регионе при атаке беспилотников загорелось промышленное предприятие. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы.

«В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал», — отметил он.

Ранее Слюсарь раскрыл подробности отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районе», — сообщил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    На всех украинских чиновников подготовили компромат на Западе

    Многие из погибших солдат ВСУ оказались младше призывного возраста

    На Западе рассказали о нежелании миллиона украинских беженцев возвращаться на родину

    В России захотели ввести бесплатное горячее питание для старшеклассников

    Врач рассказал о ранних симптомах рака крови

    Врач случайно отрезал пациенту пенис

    В российском регионе начался пожар на предприятии после атаки беспилотников

    Ассистентка светских львиц рассказала о капризах своих начальниц

    Врач развеял мифы о нейтрализующих алкоголь продуктах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости